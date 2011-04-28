Лазар: Власти не всегда серьезно реагируют на антисемитизм в Сети

Главный раввин РФ отверг предположение о том, что ковид придумали евреи.

Берл Лазар заявил о том, что власти не всегда реагируют на антисемитские высказывания в интернете. Главный раввин России уточнил, что такая ситуация, в частности, сложилась, когда пользователи соцсетей обвинили евреев в распространении коронавируса. Специалист выступил на международной конференции по противодействию ксенофобии, расизму и антисемитизму. Мероприятие с названием "Защитим будущее" проводится в Москве.

В интернете тиражируется много мифов и высказываний, разжигающих ненависть. К сожалению, зачастую на такого рода явления мы не видим какой-то серьезной реакции от властей. Берл Лазар, главный раввин РФ

Эксперт рассказал участникам конференции о том, что во время пандемии ковида коронавируса в сети получили распространение теории о том, что "эпидемия – это результат еврейского заговора", а саму инфекцию якобы придумали евреи. Берл Лазар подчеркнул, что во время споров о необходимости прививки до сих пор можно услышать версии о распространении болезни и ответственности за ситуацию евреев.

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Фото: Pixabay.com

