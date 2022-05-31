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Лавров: ВМФ РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды

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Глава МИД РФ назвал условие для беспрепятственного движения кораблей.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Военно-морской флот РФ обеспечит беспрепятственный проход судам с зерном при одном условии. Чиновник заметил, что для начала Киеву требуется решить вопрос с разминированием собственных прибрежных территориальных вод. Соответствующее заявление министр сделал, выступая на пресс-конференции в Бахрейне вместе с коллегой Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. 

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что привлекают внимание к данной проблеме мировую общественность уже многие недели. ВМФ России готовы обеспечивать проход судов с продовольствием по открытому морю, а также проход кораблей в акваторию Средиземного моря и далее по пунктам назначения.

Лавров: США пытаются выторговать дополнительные условия, что мешает возобновлению СВПД.

Фото и видео: МИД России

Теги: вмф россии, зерно, мид, морской порт, продовольственный кризис, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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