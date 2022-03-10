Лавров: Украина воровала российский газ еще десятилетие назад, а Европа молчала

Глава МИД РФ рассказал, что Европа покрывала Киев, но обвинила РФ в использовании энергоресурсов как оружия.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Украина воровала газ еще десятилетие назад, а Европа при этом молчала. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами во время пресс-конференции в Анталье, собранной по итогам переговоров с Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу. В МИД РФ считают, что регион пытается обвинить Москву в том, что она якобы использует энергоносители как оружие, но при этом ЕС покрывает случаи воровства Киева по транзитным поставкам.

В 2010 году, по-моему, был первый кризис, когда украинская власть просто стала воровать транзитный газ для Европы, потому что за свой газ она прекратила платить. Мы исправно поставляли транзитный газ в Европу в полном соответствии с обязательствами. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр уточнил, что западные обвинения в адрес России относительно использования ею поставок своих нефти и газа в качестве оружия - это абсолютно беспочвенные заявления. Лавров добавил, что российская сторона оставляет этот момент на совести иностранных коллег.

Лавров затронул с Кулебой тему возможности переговоров лидеров РФ и Украины.

Фото и видео: МИД России