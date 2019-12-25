Лавров: Украина отклонилась от нескольких "стамбульских" предложений по договору с РФ

Глава МИД РФ рассказал, какие пункты вошли в стамбульское соглашение.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Украина отклонилась от нескольких "стамбульских" предложений по договору с РФ. Таким мнением чиновник поделился с журналистами программы Большая игра", вышедшей в эфире Первого канала. Киевский режим не стал соблюдать ряд предложений по соглашению с Москвой, которые были выдвинуты украинской же делегацией на двусторонней встрече в турецком городе.

Вот так они поступили по целому ряду других предложений, которые они внесли в Стамбуле. Еще раз подчеркну, эти предложения были восприняты позитивно в целом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам руководителя МИД РФ, Киев отошел от той концепции договора, которая могла быть принята Москвой за основу. В Стамбуле впервые было на бумаге согласованы пункты, которые Москва готова была взять за основу документа. При этом РФ дала коллегам свои уточнения. Киев согласился на нейтральный статус государства, свой гарантии безопасности, а также был утвержден объем и порядок предоставления таких гарантий.

Лавров добавил, что в стамбульском документе было сказано о том, что на Украине не будет находиться никаких иностранных военных баз, а также не станут проводиться боевые маневры с участием зарубежных вооруженных сил, кроме как с согласия всех стран - гарантов соглашения.

Лавров: недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Фото и видео: МИД России