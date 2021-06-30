Лавров: недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России

Глава МИД РФ рассказал о том, что в СБ ООН подтвердили недопустимость ядерной войны.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией для Москвы. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в эфире Первого канала в рамках программы "Большая игра". Гость шоу призвал не недооценивать внешние риски от такого конфликта.

Сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия делает немало для для разрешения текущего кризиса, который фиксируется в отношениях с Западом. Еще при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа Москва выступала за подтверждение на высшем уровне заявления Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1987 года о недопустимости ядерной войны. Однако от Вашингтона РФ не смогла добиться данного шага. При этом при Джо Байдене соглашение было подтверждено "очень быстро".

Лавров напомнил, что в США еще несколько лет назад "Азов" был под запретом (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация).

Фото и видео: МИД России