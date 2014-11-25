Лавров: США подчинили себе Европу, как в свое время Наполеон или Гитлер

В МИД РФ: по версии Запада в мире есть абсолютное зло и абсолютное добро.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе Европу, как в свое время французский правитель Наполеон или немецкий лидер Адольф Гитлер. Такое заявление министр иностранных дел сделал во время интервью отечественным и иностранным журналистам.

В свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас ее подчинили себе американцы…в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник считает, что особенно ярко демонстрируется настоящее место ЕС на мировой арене в ситуации с газовым российским проектом "Северный поток - 2". Лавров заметил, что Западом создается картинка "как в Голливуде" в мире есть абсолютное зло и абсолютное добро. При этом добром является персонаж, который одновременно считается и сценаристом боевика.Лавров:

Запад вынашивает планы насчет ядерной войны.

Фото и видео: МИД России