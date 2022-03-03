Лавров: Запад вынашивает планы насчет ядерной войны

Глава МИД РФ рассказал, что Москва не пойдет на провокации.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Запад вынашивает планы насчет ядерной войны. Такое заявление министр сделал во время интервью для иностранных и отечественных СМИ. По мнению чиновника, атомная война вертится в голосах западников, а не у российских представителей.

Всем понятно, что третья мировая может быть только ядерной. Мы не позволим провокации заставить нас выйти из равновесия, но если против нас начнут развязывать реальную войну, то, наверное, должны об этом думать те, кто такие планы вынашивает. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел уточнил, что Запад показательно говорит о наличии у себя ядерного оружия. В качестве примера Сергей лавров привел слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Европеец говорил о том, что альянсу никто не может запретить делать то, что он захочет. В том числе, это касается и размещения ядерного оружия на территории Восточной Европы.

Лавров заявил, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено.

Фото и видео: МИД России