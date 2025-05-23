Глава МИД РФ напомнил о позиции Трампа по необходимости смотреть за реалиями на земле.

Вашингтон уже публично говорит о том, что решение "территориального вопроса" в региональном конфликте на украинской территории неизбежно и нужно исходить из реалий, сложившихся на земле. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Дипломат заметил перед участниками мероприятия, что американский президент-республиканец Дональд Трамп первым, если сейчас не единственным до сегодняшнего момента, является таким политическим лидером коллективного Запада, который позволил себе сказать миру о том, что было грубейшей ошибкой втягивать Украину в НАТО. Глава США добавил, что этого бы никогда не случилось ранее и назвал виновным в ситуации администрацию при Джо Байдене.

Уже говорят публично американские представители нынешней администрации, что территориальный вопрос - это неизбежно, его придется решать, исходить из реалий и так далее, а Европа повторяет упорно и достаточно неумно, что русские должны уйти в границы 1991 года. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы.

Фото и видео: МИД России