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Лавров: Россия сейчас впервые в истории воюет одна против всего Запада

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Глава МИД РФ напомнили о желании Европы победить Россию.

Россия сейчас впервые в истории воюет одна против всего Запада. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в рамках своего выступления на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".  Дипломат сделал вывод о том, что сейчас страна не может допустить быть слабой. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что страны Европейского союза хотят нанести стратегическое поражение Москве, что подтверждается ежедневно. В частности, немецкий канцлер Фридрих Мерц упоминал о том, что власти из Берлина просто обязаны сделать Германию снова "самой большой военной силой в Европе". Таковой страна была накануне Первой мировой войны, а также накануне Второй мировой войны.

Дел у нас немало. Главное из этих дел - победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров.

Фото: МИД России

Видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: запад, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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