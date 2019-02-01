Трамп не хочет никаких войн, считает Лавров

Глава МИД России напомнил о важной характеристике лидера Белого дома.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заявил, что американский президент-республиканец Дональд Трамп прагматик, поэтому он не хочет никаких войн на планете и открыт к диалогу. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках своего выступления на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". Эксперт объяснил аудитории, что даже во времена холодной войны диалог между Москвой и Вашингтоном развивался и позволял государствам из противостоящих лагерей лучше понимать намерения друг друга. Это в свою очередь помогло не допустить третьей мировой войны.

Трамп прагматик, он не хочет никаких войн, и он, в отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров жестко высказался о планах Европы по России.

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