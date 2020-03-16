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Лавров: Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима

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Он отметил, что ему жаль украинский народ, который заслуживает лучшего.

Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ).

Лавров отметил, что ему жаль украинский народ, который заслуживает лучшего. По его словам, на глазах рушится история Украины из-за государственной пропаганды киевского режима.

Также глава российского МИД, что попытки нынешних властей Украины сделать из страны вечного врага России не увенчаются успехом.

Ранее Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной.

Видео: МИД России

Теги: мид россии, россия, сергей лавров, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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