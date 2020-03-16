Лавров: Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима

Он отметил, что ему жаль украинский народ, который заслуживает лучшего.

Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ).

Лавров отметил, что ему жаль украинский народ, который заслуживает лучшего. По его словам, на глазах рушится история Украины из-за государственной пропаганды киевского режима.

Также глава российского МИД, что попытки нынешних властей Украины сделать из страны вечного врага России не увенчаются успехом.

Ранее Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной.

Видео: МИД России