Лавров: Россия не испытывает радости по поводу переживаемых Европой проблем в энергетике

Глава МИД РФ рассказал об ошибках европейских коллег в сфере энергетической политики.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что Москва не испытывает радости по поводу переживаемых Европой проблем в энергетической сфере. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках совместной пресс-конференции с коллегой из ЭФиопии в Аддис-Абебе. По мнению дипломата, кризис в ЕС является следствием неверно избранной регионом экономической политики.

Мы не получаем радости или удовольствия от того, что переживает сейчас Европа. Но они сами делали это с собой уже какое-то время. То, что мы наблюдаем сейчас, это ненаучный и безответственный подход к энергетическим рынкам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России видят на текущий момент в Европе суматошный поиск источника энергии, которая должна будет спасти ЕС в зимний период, отопительный сезон, а также заморозку повестки по "зеленой энергетики". Сергей Лавров назвал политику в сфере энергетики ЕС сумбурной.

Лавров: РФ готова реализовывать совместные планы с Эфиопией в военно-технической сфере.

Фото и видео: МИД России

