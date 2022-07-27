Лавров: РФ готова реализовывать совместные планы с Эфиопией в военно-технической сфере

Глава МИД России напомнил о традициях с Эфиопией в оборонной сфере.

Российский министр по внешней политике Сергей Лавров заявил о том, что Москва готова реализовывать совместные планы с Эфиопией в военно-технической сфере. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в рамках своего африканского турне. Днем 27 июля дипломат встретился с коллегой из министерства по иностранным делам Эфиопии Демеке Меконненом.

У нас добрые традиции в сфере ВТС. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учетом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности. Сергей Лавров, глава МИД России

Захарова: Лаврову во всех странах Африки оказывают теплый прием.

Фото и видео: МИД России