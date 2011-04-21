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Захарова: Лаврову во всех странах Африки оказывают теплый прием

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Глава российской дипломатии находится в столице Эфиопии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об африканском турне главы ведомства Сергея Лаврова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Глава российской дипломатии находится в Аддис-Абебу, столице Эфиопии. Там располагается штаб-квартира Африканского союза. Ранее Лавров провел встречу с президентом Уганды

Теплый прием Лаврову оказывают во всех странах континента.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее лидер Уганды пошутил о просьбе не фотографироваться с Лавровым.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: африка, мария захарова, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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