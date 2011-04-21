Захарова: Лаврову во всех странах Африки оказывают теплый прием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об африканском турне главы ведомства Сергея Лаврова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Глава российской дипломатии находится в Аддис-Абебу, столице Эфиопии. Там располагается штаб-квартира Африканского союза. Ранее Лавров провел встречу с президентом Уганды
Теплый прием Лаврову оказывают во всех странах континента.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее лидер Уганды пошутил о просьбе не фотографироваться с Лавровым.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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