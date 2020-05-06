Лидер Уганды пошутил о просьбе не фотографироваться с Лавровым

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени пошутил о просьбе не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На пресс-конференции по итогам встречи с российским дипломатом ему задали вопрос, обращались ли к нему с просьбой не делать совместное фото. По словам Мусевени, никто не может просить его о таких вещах.
Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее.
Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды
Ранее Лавров заявил, что роль Африки во внешней политике России будет расти.
Видео: МИД России
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