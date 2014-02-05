Лавров: Роль Африки во внешней политике России будет расти

В МИД РФ рассказали, что Москва будет расширять взаимодействие с Африкой вне зависимости от политики Запада.

Роль Африки во внешней политике России будет расти. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал Сергей Лавров в рамках совместной пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Мусевени. Чиновник напомнил о том, что политика коллективного Запада сейчас направлено на "самостоятельную отмену".

Могу смело сказать, что роль в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена. Это произошло бы независимо от того, что происходит на западном направлении. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат заметил, что в силу российских принципиальных, долгосрочных, неконъюнктурных интересов значение африканского региона для Москвы будет возрастать.

Лавров: "Северный поток — 2" готов удовлетворить потребности Европы.

Фото и видео: МИД России