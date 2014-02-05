Лавров: Роль Африки во внешней политике России будет расти

Роль Африки во внешней политике России будет расти. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал Сергей Лавров в рамках совместной пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Мусевени. Чиновник напомнил о том, что политика коллективного Запада сейчас направлено на "самостоятельную отмену".
Могу смело сказать, что роль в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена. Это произошло бы независимо от того, что происходит на западном направлении.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Дипломат заметил, что в силу российских принципиальных, долгосрочных, неконъюнктурных интересов значение африканского региона для Москвы будет возрастать.
Лавров: "Северный поток — 2" готов удовлетворить потребности Европы.
Фото и видео: МИД России
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