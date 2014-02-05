"Северный поток — 2" полностью готов для того, чтобы удовлетворить потребности европейских потребителей в энергетической сфере. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в рамках своего выступления на совместной пресс-конференции с президентом Уганды, проводимого в рамках африканского турне дипломата. Чиновник уточнил, что при строительстве проекта все нормативно-правовые акты Евросоюза были соблюдены. При этом Европейская комиссия задним числом приняла директивы, которые затормозили завершение проекта, когда объект был готов к функционированию.
Ну и, конечно, "Северный поток — 2", который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное… в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.
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