Глава МИД РФ рассказал о том, что ЕК задним числом внесла директиву ради противодействия работе трубопровода.

"Северный поток — 2" полностью готов для того, чтобы удовлетворить потребности европейских потребителей в энергетической сфере. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в рамках своего выступления на совместной пресс-конференции с президентом Уганды, проводимого в рамках африканского турне дипломата. Чиновник уточнил, что при строительстве проекта все нормативно-правовые акты Евросоюза были соблюдены. При этом Европейская комиссия задним числом приняла директивы, которые затормозили завершение проекта, когда объект был готов к функционированию.

Ну и, конечно, "Северный поток — 2", который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное… в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

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