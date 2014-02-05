Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Глава МИД РФ напомнил, что США не считают, что для Украины настало время говорить об урегулировании конфликта с Москвой.

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Соответствующее заявление сделал министр по российской внешней политике Сергей Лавров, выступая в Африке в рамках совместной пресс-конференции с президентом Уганды. Чиновник напомнил СМИ о том, что боевые действия всегда завершаются за переговорным столом, но на текущий момент ответа от Киева у Москвы нет. В МИД РФ уточнили, что на ранней стадии СВО киевский режим предложил обсудить ситуацию, в рамках чего было организовано несколько раундов. Они привели к этапу, зафиксированному 29 марта в Стамбуле. На мероприятии Украина предложила Москве вариант договора, который был поддержан Россией.

Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России добавили, что американские и британские коллеги, а также ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с Россией на той основе, о которой только Сергей Лавров упомянул. Спустя несколько часов после оглашения пунктов договора, представитель Госдепа США уточнил, что в Вашингтоне не думают, что для Киева наступило время вести переговоры с Москвой.

Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию.

Фото и видео: МИД России