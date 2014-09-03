Йовери Кагута Мусевени рассказал о сферах, которые Уганда хочет развивать совместно с Москвой.

Уганда хочет напрямую поставлять чай, кофе и бананы в Россию. Соответствующее заявление президент африканской республики Йовери Кагута Мусевени сделал в рамках совместной пресс-конференции с российским министром по внешней политике Сергеем Лавровым. Политик заметил, что стороны намерены развивать и наращивать поставки сельскохозяйственной продукции, в том числе экспорт чая, бананов и кофе.

Мы крупнейший производитель кофе в Африке, второй производитель бананов в мире. Эта продукция поступает в Россию через Западную Европу. Мы можем торговать напрямую. Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды

Глава государства выразил надежду на сотрудничество с Россией в медицинской сфере, области космических исследований и в освоении мирного атома. Он напомнил, что Уганда располагает значительными природными запасами урана.

В Уганде заявили, что Россия всегда поддерживала их и не причиняла вреда.

Фото и видео: МИД России