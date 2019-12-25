Лавров: Россия не блокирует нормандский формат по Украине

В МИД РФ призвали Украину к реализации Минских соглашений.

Россия не блокирует нормандский формат по Украине. Такое заявление перед журналистами телеканала RT сделал министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник заметил, что Москва только приветствует намерение Вашингтона положить конец "откровенному саботажу" Минских соглашений, которое РФ наблюдает со стороны киевского режима.

С точки зрения здорового цинизма, мне кажется очень показательны те переговоры. Они полностью опровергают утверждения, звучавшие до того, как мы раскрыли карты, о том, что будто бы РФ всячески блокирует работу. Это не так. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт подчеркнул, что на различных уровнях американцы высказывают заинтересованность в том, чтобы без ущерба для "нормандского саммита" были реализованы Минские соглашения. Это происходит с личной встречи президентов РФ и США, которая проводилась в Женеве.

Лавров: Суд по MH17 пытается обвинить во всем Россию.

Фото и видео: МИД России

