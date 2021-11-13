Лавров: Россия будет выступать за возобновление иранской ядерной сделки в полном объеме

Россия будет выступать за возобновление иранской ядерной сделки в полном объеме. Об этом журналистам рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Москва рассчитывает на то, что стороны вернутся в выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.
На 29 ноября намечено возобновление переговоров по урегулированию ситуации. Мы будем выступать за то, чтобы договоренности, которые были в рамках этого документа 2015 году заключены, чтобы они выполнялись.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр заметил, что возвращение к соглашениям подразумевает выполнение обязательств и с американской стороны, а также полное снятие всех санкционных мер, которые успел ввести Вашингтон против Тегерана. Тема сделки поднималась на переговорах в формате "2+2" в Париже между Францией и Россией.
Лавров: российские профильные структуры работают с ЕМА по вопросу признания "Спутника V".
Фото и видео: МИД РФ
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