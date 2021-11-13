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Лавров: Россия будет выступать за возобновление иранской ядерной сделки в полном объеме

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Глава МИД РФ раскрыл позицию по поводу СВПД.

Россия будет выступать за возобновление иранской ядерной сделки в полном объеме. Об этом журналистам рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Москва рассчитывает на то, что стороны вернутся в выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

На 29 ноября намечено возобновление переговоров по урегулированию ситуации. Мы будем выступать за то, чтобы договоренности, которые были в рамках этого документа 2015 году заключены, чтобы они выполнялись.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр заметил, что возвращение к соглашениям подразумевает выполнение обязательств и с американской стороны, а также полное снятие всех санкционных мер, которые успел ввести Вашингтон против Тегерана. Тема сделки поднималась на переговорах в формате "2+2" в Париже между Францией и Россией.

Лавров: российские профильные структуры работают с ЕМА по вопросу признания "Спутника V".

Фото и видео: МИД РФ
 

Теги: иран, мид, свпд, сергей лавров, ядерная сделка
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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Маслов Константин
Сегодня 12:48

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