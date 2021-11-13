Лавров: Россия будет выступать за возобновление иранской ядерной сделки в полном объеме

Глава МИД РФ раскрыл позицию по поводу СВПД.

Россия будет выступать за возобновление иранской ядерной сделки в полном объеме. Об этом журналистам рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Москва рассчитывает на то, что стороны вернутся в выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

На 29 ноября намечено возобновление переговоров по урегулированию ситуации. Мы будем выступать за то, чтобы договоренности, которые были в рамках этого документа 2015 году заключены, чтобы они выполнялись. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр заметил, что возвращение к соглашениям подразумевает выполнение обязательств и с американской стороны, а также полное снятие всех санкционных мер, которые успел ввести Вашингтон против Тегерана. Тема сделки поднималась на переговорах в формате "2+2" в Париже между Францией и Россией.

Лавров: российские профильные структуры работают с ЕМА по вопросу признания "Спутника V".

Фото и видео: МИД РФ

