Глава МИД РФ рассказал о триггерах, ухудшившие обстановку между альянсом и РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что НАТО для улучшения отношений с Москвой должно сделать первый шаг. Такое заявление чиновник сделал по результатам общения с участниками дискуссионного клуба "Валдай".

Да, мы исходим из этого. Потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС, ни с любой другой страной Запада или иного региона мира. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил журналистам об инциденте, который произошел в августе 2008 года. На тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ бомбить Цхинвал", а также нападать на позиции миротворцев в регионе. При этом РФ настаивала на созыве совета в составе Москва-НАТО, но государственный секретарь Кондолиза Райс категорически отказалась от инициативы. Этот пример в МИД РФ назвали одним из триггеров по ситуации, которая сейчас сложилась между Североатлантическим альянсом и Москвой.

Лавров прокомментировал слова Эрдогана о "пятерке" Совбеза ООН.

Фото и видео: МИД России