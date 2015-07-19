Лавров: Москва отказалась от проведения встречи в нормандском формате 11 ноября

Предложение о проведении встречи поступило ранее от главы МИД Франции.

Россия отказалась от проведения встречи "нормандской" четверки 11 ноября. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Предложение о проведении встречи поступило в ходе саммита G20 от главы МИД Франции Жан-Ив ле Дриана. Лавров заявил, что, во-первых, Москва ожидает изучения Парижем предложений от российских дипломатов по поводу урегулирования конфликта на востоке Украины. Вторая причина невозможности проведения мероприятия – плотный график главы МИД России на 11 ноября.

Я ему [главе МИД Франции] сказал – во-первых, мы бы хотели получить реакцию на содержательные предложения – именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договоренности – давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он подчеркнул, новые возможные даты проведения встреч "нормандской" четверки не обсуждались.

Ранее Лавров заявил, что директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса.

Видео: МИД России