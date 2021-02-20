Лавров: Макрон и Стармер повезут Зеленского "на поклон в Вашингтон"

Глава МИД РФ оценил планы ЕС по продолжению конфликта в регионе.

Французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер в скором времени повезут лидера киевского режима Владимира Зеленского "на поклон в Вашингтон". Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступающий на совместной пресс-конференции с коллегой из Зимбабве Амоном Мурвирой перед журналистами. Таким образом дипломат прокомментировал для СМИ вопросы относительно возможной отправки миротворцев из стран коллективного Запада, включая Европейский союз, на украинскую землю.

Но Макрон и Стармер как свой план описывают: надо приостановить на месяц боевые действия как минимум в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики и за этот месяц развернуть там вот эти вот войска параллельно с согласованием условий. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров уточнил, что если кто-то введет войска на территорию, то он уже не захочет согласовывать какие-либо условия, потому что он создаст "факты на земле".

Лавров: РФ не потерпит появления контингентов стран НАТО на Украине.

Фото и видео: МИД России