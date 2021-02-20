Лавров: РФ не потерпит появления контингентов стран НАТО на Украине

Глава МИД РФ оценил инициативу Запада по отправке на Украину миротворцев.

Москва не потерпит появления военизированных и миротворческих контингентов стран-членов НАТО на украинской территории. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступающий на совместной пресс-конференции с коллегой из Зимбабве Амоном Мурвирой перед журналистами. По мнению дипломата, появление военнослужащих под видом миротворцев от коллективного Запада в соседнем с РФ государстве будет означать прямое вовлечение Североатлантического блока в военные действия.

Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против РФ. Этого допустить невозможно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России