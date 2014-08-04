Лавров: ЕС хочет забрать резервы РФ из-за отсутствия денег на боевые действия

Глава МИД РФ указал на при чину того, почему коллективный Брюссель спешит с конфискацией российских активов в регионе.

Европейский союз хочет забрать российские замороженные в регионе резервы из-за отсутствия собственных денежных средств на боевые действия в украинском конфликте. Соответствующее заявление сделал перед российскими законодателями на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из федерального внешнеполитического ведомства уточнил сенаторам, что страны-члены коллективного Брюсселя надеются забрать национальные валютные резервы нашего государства.Спикер указал парламентариям на "идеологическую заряженность" европейского региона в контексте продолжения украинского кризиса, но на эти планы все заметнее влияют финансовые соображения. Многие эксперты и общественные деятели этих стран публично признают бессмысленность и бесперспективность продолжения местными властями такой внешней политики.

Потому что, кроме как ограбить Российскую Федерацию и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золотовалютные резервы, у них не остается других источников для финансирования конфликта. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров резко отреагировал на речи Стубба и Мерца.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации