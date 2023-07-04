Лауреатам премии Санкт-Петербургского отделения РАН будут вручать особую медаль

Также Санкт-Петербургское отделение намерено предложить губернатору города включить еще одну номинацию в перечень ежегодных премий правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в науке и технике — в области агробиотехнологии.

Во вторник, 22 октябряЭ в Петербурге прошло очередное выездное заседание Президиума отделения Российской Академии наук (РАН). Мероприятие проходило во Всероссийском институте генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, пишет spb.aif.ru.

Пресс-служба СПбО РАН сообщила, что ключевой целью участников встречи было обсуждение сохранения и дальнейшего изучения уникальных коллекций живых образцов и гербариев культурных растений. Кроме того, планируется продолжить исследования природных зон России. Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала.

Лауреатов премии Санкт-Петербургского отделения РАН теперь будут отмечать специальной медалью. На встрече были представлены проекты знаков отличия, включая знак "Почетный доктор Санкт-Петербургского отделения РАН". Первая церемония награждения пройдет в декабре на общем собрании СПбО РАН. Лауреаты пяти премий, названных в честь известных петербургских ученых, получат по 100 тысяч рублей.

Ранее были объявлены кандидаты на получение премий. Их имена озвучили председатели Объединенных научных советов. Также Санкт-Петербургское отделение намерено предложить губернатору города включить еще одну номинацию в перечень ежегодных премий правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в науке и технике — в области агробиотехнологии.

На заседании был утвержден состав Кадровой комиссии СПбО РАН и ее положение. Эти вопросы имеют важное значение, поскольку Отделение курирует более тридцати научных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Академик Рудской подчеркнул, что СПбО РАН будет играть ключевую роль в назначении руководителей этих организаций.