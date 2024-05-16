Рига планирует создать современную пограничную службу на границе ЕС.

Латвия завершила собственный проект по строительству забора на государственной границе с Россией и Белоруссией в целях борьбы с потоками нелегальной миграции. Соответствующими данными поделились журналисты из местной национальной компании Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI). В пресс-релизе предприятия приводятся слова министра по внутренним делам прибалтийской республики Рихардса Козловскиса. Иностранный дипломат заметил, что завершение строительства пограничного объекта поможет наладить безопасность и противостоять "давлению организованной нелегальной миграции, поддерживаемой агрессивными соседними странами". Эксперт добавил, что конечной целью для властей из Риги в этом направлении является создание самой современной пограничной службы, размещенной на границе Европейского союза.

В общей сложности построено около 280 км забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено. В настоящее время введено в эксплуатацию 72 км из ранее построенного участка ограждения (99 км). пресс-служба VNI

В Латвии введут повышенный НДС на книги и прессу на русском языке.

