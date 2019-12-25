Латвия усилила границу с Белоруссией из-за мигрантов

Вчера пограничники задержали 150 иностранцев на границе с республикой.

Латвия усилила государственную границу с Белоруссией из-за большого количества мигрантов. Об этом сообщили местные журналисты из издания LSM.lv. По информации от профильных структур, за последние сутки территорию пытались пересечь 150 человек. Все они задержаны. Рига решила ввести дополнительные ограничительные меры по пресечению потока иностранных гостей, пытающихся посетить страну незаконным способом.

С 1 июля мы уже принимаем нескольких офицеров с техническими средствами с патрульной автомашиной, которые будут патрулировать внешнюю границу. Андрей Рогозин, глава пограничной охраны Латвии

Чиновник уточнил, что мероприятия по пресечению нарушителей проводятся совместно с европейским агентством Frontex. Задействованы дополнительные ресурсы на границе с Минском.

В Верховной Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии.

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