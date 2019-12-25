Латвия сделала платным пересечение своей границы из России и Белоруссии

Система платной электронной очереди для пересечения внешней границы Латвии вступила в действие в среду, 15 октября.

При регистрации в системе на пересечение государственной границы Латвии с Россией и Белоруссией человеку придется указать пункт пропуска, дату, время и тип очереди. В соответствии с новым порядком водители теперь должны зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования. Данная услуга будет платной. Известно, что за регистрацию одного транспортного средства в системе придется заплатить 9,3 евро (примерно 36 белорусских рублей). Мера затронет не только частные транспортные средства, но также и автобусы, выполняющие регулярные международные пассажирские рейсы. Однако с последних плата взиматься не будет. Велосипедистам, конным экипажам и гражданам Европейского союза регистрироваться в электронной очереди также не требуется.

Напомним, что сведения о том, что пересечение границы Латвии с Белоруссией и Россией станет платным, а водителей обяжут предварительно регистрироваться в электронной системе, стало известно еще в мае текущего года. Тогда поправки к латвийскому закону о государственной границе одобрило республиканское правительство. В текущий момент попасть в РФ или Белоруссию с территории прибалтийской страны можно только через контрольно-пропускной пункт "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина". С июля 2024 года Латвия запретила пересекать границу легковым автомобилям с белорусскими государственными номерами, а с 1 ноября 2025 года будут запрещены нерегулярные международные перевозки автобусами.

