Эстония ввела запрет на въезд латвийскому депутату, защищающему русский язык

Ранее Алексей Росликов сообщил о своем задержании в ходе рабочей поездки.

Эстонское правительство ввело запрет на въезд в страну лидеру латвийской парламентской партии "Стабильность!", депутату Рижской думы Алексею Росликову. Ранее в отношении иностранного гражданина местные спецслужбы возбудили уголовное дело за выступление в поддержку русского языка. Соответствующей информацией со своей аудиторией поделился новостной портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на правоохранительные органы в прибалтийской республике.

Если у людей нехорошие намерения относительно того, что они пытаются сделать в Эстонии, особенно в связи с их поддержкой <...> российской повестки, то им тут не место. Особенно в предвыборную неделю, особенно в такое чувствительное время. Думаю, что это будет конкретным примером всем. Игорь Таро, глава МВД Эстонии

По данным ERR, запрет в отношении латвийского гражданина введен на краткосрочный период, который истекает 20 октября 2025 года. Ранее сам парламентарий указал общественности, что его задержали эстонские правоохранительные органы во время рабочего визита в республику.

Напомним, что 5 июня депутат Сейма (парламента) Латвии в ходе рассмотрения законодателями декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в республике "русификации" заявил о том, что русский язык также является "нашим языком". Законодатель уверен, что не следовало включать рассматриваемый проект в повестку дня. Он заметил, что значительную часть местного населения страны составляют русские люди. А 9 июня Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело в отношении Алексея Росликова.

Фото: pxhere.com