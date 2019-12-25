Латвия ожидает новую волну ковида в конце января или начале февраля

Кришьянис Кариньш не исключил очередного локдауна.

Латвия ожидает новую волну коронавируса в конце января или начале февраля. Об этом в эфире местного Латвийского телевидения рассказал глава правительства Кришьянис Кариньш. Чиновник призвал коллег до наступления этого момента как можно больше стимулировать население пройти вакцинацию от COVID-19 или вакцинироваться.

Остается совсем немного времени, чтобы к этому подготовиться. Новый подвид "омикрон" в три раза более заразен, а это значит, что вероятность заболеть этой зимой выше, чем когда-либо. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Руководитель кабмина призвал граждан не откладывать ревакцинацию от ковида, так как недавние научные исследования показывают, что дополнительная доза препарата также помогает защитить от омикрон-штамма. В борьбе с "омикроном" Кариньш видит необходимость использовать медицинские маски для лица, а лучше - респираторы. По завершению режима чрезвычайного положения (закончится в стране 11 января) кабмин организует жизнь в "зеленом режиме". Речь идет о требовании ковид-сертификата для получения услуг. Рига не исключает введения нового локдауна.

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Фото: YouTube LTV Ziņu dienests

