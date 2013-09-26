Премьер Британии допустил возможность ужесточения мер

Борис Джонсон обеспокоен быстрым распространением по стране "омикрон"-штамма.

Премьер Британии допустил возможность ужесточения коронавирусных мер из-за быстрого распространения по стране омикрон-штамма. Такое заявление глава местного правительства сделал во время экстренного заседания кабинета министров. Эксперты считают, что южноафриканский вариант ковида станет доминирующим уже к выходным.

Мы сошлись во мнении, что ситуация исключительно сложна. Число случаев заражения "омикроном" стремительно растет сейчас по всей стране, а в Лондоне достаточно резко увеличивается количество госпитализаций. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Власти Соединенного королевства условились проводить ежечасный мониторинг поступающей информации об эпидемиологической обстановке. Джонсон оставил за собой возможность объявить нации о мерах по защите от пандемии для общества и системы здравоохранения. По словам чиновника, Лондон без колебания введет ограничения. При этом кабмин призывает коллег действовать осторожно, а граждан - соблюдать санитарные требования.

В Минобороны Британии прокомментировали возможность отправки военных на Украину.

Фото: YouTube / The Independent