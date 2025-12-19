  1. Главная
Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

Алар Карис раскрыл критерии по назначению спецпосланника Европы для диалога с Россией.

Рига и Таллин выступили за прямые переговоры с Россией. Соответствующее заявление сделали  премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис в комментарии для западных журналистов из издания Euronews. Речь идет о необходимости для Европы назначить специального представителя по возобновлению диалога с Москвой. Алар Карис уточни л прессе, что региональные политики "немного опоздали" с инициативой переговорного процесса, поэтому место за столом переговоров занял американский президент-республиканец Дональд Трамп. Однако в Эстонии уверены, что коллективный Брюссель все еще имеет право голоса по ситуации, так как  косвенно участвует в вооруженном конфликте с Россией через поддержку Украины.

Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет. Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции.

Алар Карис, президент Эстонии

Напомним, что в январе 2-26 года западная газета Politico сообщила о том, что несколько европейских национальных правительств призывают руководство ЕС назначить спецпредставителя в переговорах по Украине. Это должностное лицо должно отстаивать интересы Европы в переговорах по мирному украинскому урегулированию.

