Мария Голубева рассказала о проекте по установлению колючей проволоки на границе с Минском.

Латвия готова мобилизовать силы для отражения наплыва мигрантов из Белоруссии. Об этом в эфире местного телеканала TV3 сообщила глава министерства внутренних дел республики Мария Голубева. По мнению чиновницы, страна сможет отразить наплыв беженцев в случае такой необходимости. Однако сейчас ситуация на границе далека от той, что сложилась около Польши.

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В настоящее время пограничная служба сотрудничает с Национальными вооруженными силами в вопросе прогнозирования возможных сценариев развития обстановки на границе. Уже сейчас установлен по территории 30 из 37 запланированных км временный забор из колючей проволоки. Ограждение будет размещено в тех местах, где границу легче всего пересечь пешком. Остальные участки либо сильно заболочены, либо там протекает река Даугава.

Польша заявила о наличии информации о вовлеченности "Аэрофлота" в кризис на границе.



Фото и видео: YouTube / RUS LSM