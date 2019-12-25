L’Equipe раскритиковала решение досрочно завершить чемпионат Франции по футболу

"ПСЖ" на правах лидера таблицы был признан победителем турнира.

Издание L"Equipe выпустило номер, посвященный возобновлению нынешнего сезона в европейских лигах, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Редакция на первой полосе номера раскритиковала решение руководителей чемпионата Франции по футболу (Лига 1) досрочно завершить турнир и зафиксировать итоги по текущем положению команд в таблице.

Как идиоты? После объявления о возобновлении чемпионатов Англии и Италии Лига 1 остается единственным крупным турниром Европы, который не будет возобновлен. L"Equipe

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат Франции по футболу был досрочно завершен. Победителем турнира стал лидер таблицы, "ПСЖ". Клуб из Парижа набрал 68 очков в 27 играх.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение досрочно завершить чемпионат Франции.

Фото: PSG.fr, Twitter / @GFFN