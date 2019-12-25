Президент УЕФА заявил, что чемпионат Франции завершили преждевременно

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью телеканалу beIN Sports прокомментировал досрочное завершение нынешнего сезона чемпионата Франции (Лиги 1) из-за пандемии коронавируса.
Для нас важно, чтобы был определен чемпион страны и остальные места в таблице. Мое личное мнение: сезон во Франции закончили преждевременно. Ситуация в стране могла бы наладиться. Но с другой стороны, если это решение властей, что могли сделать клубы?
Александер Чеферин, президент УЕФА
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат Франции по футболу был досрочно завершен. Победителем турнира стал лидер таблицы, "ПСЖ". Клуб из Парижа набрал 68 очков в 27 играх.
Ранее стало известно, что УЕФА может перенести старт Лиги наций из-за коронавируса.
Фото: uefa.com
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