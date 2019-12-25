Президент УЕФА заявил, что чемпионат Франции завершили преждевременно

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью телеканалу beIN Sports прокомментировал досрочное завершение нынешнего сезона чемпионата Франции (Лиги 1) из-за пандемии коронавируса.

Для нас важно, чтобы был определен чемпион страны и остальные места в таблице. Мое личное мнение: сезон во Франции закончили преждевременно. Ситуация в стране могла бы наладиться. Но с другой стороны, если это решение властей, что могли сделать клубы?

Александер Чеферин, президент УЕФА