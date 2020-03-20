ЛНР: Силовики разместили "Грады" у линии соприкосновения

ВСУ продолжает дооборудовать вооружение у линии соприкосновения на Донбассе.

ЛНР: украинские силовики разместили "Грады" у линии соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции "РИА Новостям". Специалисты пояснили, что ВСУ размещают реактивные системы залпового огня БМ-21 в населенном пункте Врубовка. Эта территория является подконтрольной Киеву, в зоне ответственности 72 бригады. Военные установили на участке три "Града" и 12 боевых машин пехоты.

Вооружение располагается вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Еще в конце 2015 года стороны подписали соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров, а также танки. Однако Украина продолжает дооборудовать позиции вблизи подконтрольных пунктов на Донбассе.

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна