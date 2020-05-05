LG представила свой самый большой OLED-телевизор

Новинка получила 88-дюймовую панель с разрешением 8K.

Южнокорейская компания LG представила свой самый большой и один из самых дорогих телевизоров. Новинка под названием LG OLED 8K стала частью серии LG Signature.

Новинка получила огромный 88-дюймовый OLED-экран с разрешением 8K. По словам разработчиков, благодаря плотности пикселей, в 4 раза превышающей 4K-дисплеи, этот телевизор обладает максимально четким изображением.

Модель LG OLED 8K также представлена в более компактном варианте с диагональю 77 дюймов. Старшая 88-дюймовая версия имеет модельный номер 88ZXPJA, 77-дюймовый вариант получил маркировку 77ZXPJA.

Оба телевизора имеют тонкий корпус и подставку Artistic Sculpture Design. Также новинки получили поддержку голосового помощника. У моделей есть разъемы HDMI 2.1, поддерживающие разрешение 8К с частотой до 120 кадров в секунду.

За обработку изображения отвечают мощнейшие процессоры Gen 3 AI. Мощность фронтальных динамиков составляет 60 Вт.

77-дюймовая версия стоит около 23 430 долларов США, 88-дюймовая обойдется примерно в 34 676 долларов. Обе модели появятся в продаже в июне 2020 года.

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Видео: Youtube/LG Global