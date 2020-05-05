Huawei выпустит улучшенную версию P30 Pro с сервисами Google

Смартфон получил собственный чипсет Kirin 980 и квадро-камеру.

Китайская компания Huawei анонсировала выход обновленной версии смартфона P30 Pro New Edition. Несмотря на то, что новые устройства Huawei выходят без сервисов Google, на P30 Pro они будут присутствовать.

Если говорить о технических характеристиках обновленного смартфона, то он получил собственный чипсет Kirin 980 и основную квадро-камеру от Leica. Экран имеет скругленные края. Ожидается, что новая версия смартфона будет представлена 15 мая.

Оригинальный P30 Pro презентовали в марте 2019 года. Смартфоны этой серии стали последними устройствами Huawei с поддержкой Google.

Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США внесло китайскую компанию в "черный список", запретив американским производителям и разработчикам сотрудничать с ней. Этот запрет коснулся и Google, поэтому новые модели Huawei выходили без официальной поддержки Google Mobile Services.

Ранее были раскрыты характеристики нового дизайнерского смартфона от LG.

Видео: Youtube/Huawei Mobile