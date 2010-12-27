ЛДПР хочет сотрудничать со Смольным

Все вопросы с Капитонова сняты.

В ЛДПР заявили, что урегулировали вопросы с Олегом Капитоновым, который пытался войти в Правительство Петербурга. Накануне "изменник" объявил о том, что выходит из политической партии. Валидмир Жириновский назвал такой поступок предательством. Позже Капитонову Горизбирком отказал в выдвижении его кандидатуры на выборах. Кроме нехватки голосов, тот выдвигался от ЛДПР, но после ухода ситуация стала неясной для членов комиссии.

Сейчас стало известно, что Капитонов продолжит свою работу в ЛДПР в штатном режиме. Недомолвок по данной ситуации у него с руководством партии нет. Ранее представители организации говорили о том, что они допускают вероятность искажения информации, которая поступает к гражданам. Причиной подобного они видят в том, что решение по регистрации в местное правительство принимает большое количество человек. Ситуацию с Капитоновым там назвали недоразумением.

Кроме принятия "блудного сына", политики заявили, что готовы и намерены плотно сотрудничать со Смольным.

Фото: Piter.tv