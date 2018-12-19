Горизбирком отказал в регистрации Капитанова на выборах

Он не принес необходимое для регистрации количество подписей.

Олег Капитанов не сможет быть кандидатом на пост губернатора Петербурга. В установленный срок он не собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов. В пятницу, 5 июля, Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

В конце июня он представил 147 подписей вместо 155 необходимых. Позже Капитанов донес еще две, но это противоречит законодательству.

Депутат выдвигался от ЛДПР. Однако 1 июля стало известно, что он прекращает свое членство в партии и переходит на новую должность. В Смольном его назначили председателем комитета по межнациональным отношениям.

Напомним, выборы главы города пройдут в Петербурге 8 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласть готовится к муниципальным выборам.

Фото: vk.com/kapitanovspb