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Горизбирком отказал в регистрации Капитанова на выборах
Сегодня, 12:21
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nadezhda_sib

Горизбирком отказал в регистрации Капитанова на выборах

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Он не принес необходимое для регистрации количество подписей.

Олег Капитанов не сможет быть кандидатом на пост губернатора Петербурга. В установленный срок он не собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов. В пятницу, 5 июля, Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

В конце июня он представил 147 подписей вместо 155 необходимых. Позже Капитанов донес еще две, но это противоречит законодательству.

Депутат выдвигался от ЛДПР. Однако 1 июля стало известно, что он прекращает свое членство в партии и переходит на новую должность. В Смольном его назначили председателем комитета по межнациональным отношениям. 

Напомним, выборы главы города пройдут в Петербурге 8 сентября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласть готовится к муниципальным выборам

Фото: vk.com/kapitanovspb

 

Теги: выборы губернатора, олег капитанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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