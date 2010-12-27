Ленобласть готовится к муниципальным выборам

Организационную подготовку к выборам в органы местного самоуправления губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил на рабочей встрече с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Сиябшахом Шапиевым.

В сентябре жителям региона предстоит избрать 2062 местных депутата, уже зарегистрировано более 100 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации ЛО.

Организационную подготовку к выборам в органы местного самоуправления губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил на рабочей встрече с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Сиябшахом Шапиевым.

Под председательством вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Сергея Перминова 4 июля состоялось первое заседание рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия администрациям муниципальных образований и избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ленинградской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

"Убеждён, законное и стабильное проведение выборов любого уровня обеспечивает дальнейшую стабильную работу по развитию территории и решение проблем", - прокомментировал Александр Дрозденко. По словам губернатора, со стороны ЦИК РФ дана высокая оценка организационной работы в Ленинградской области по обеспечению открытости и законности избирательного процесса, в том числе, в сравнении с рядом территорий Северо-Запада.

К сегодняшнему дню выборы назначены во всех 177 муниципальных образованиях региона, где истекают сроки полномочий представительных органов. Замещению подлежат, в общей сложности, 2062 депутатских мандата. В организации выборов задействованы 18 территориальных, 6 муниципальных избирательных комиссий, 931 участковая избирательная комиссия и 8718 членов комиссий. Проголосовать на этих выборах смогут более 1 миллиона 250 тысяч избирателей. Уже выдвинуто больше сотни кандидатов.

Администрация Ленинградской области, со своей стороны, оказывает поддержку в информационном освещении выборов, координирует деятельность органов местного самоуправления и подразделений федеральных органов власти (полиции, МЧС, и других) в том, что касается технического обеспечения процесса голосования, бесперебойного электроснабжения, оснащения помещений для голосования компьютерами, средствами связи и средствами видеонаблюдения.

Кроме того, область финансово обеспечивает организацию и проведение выборов во вновь образованных муниципальных образованиях (одном муниципалитете — в Бокситогорском районе, пяти МО — в Волосовском районе и ещё одном — в Лужском районе на общую сумму 4 миллиона 12 тысяч рублей).

Источник: пресс-служба администрации ЛО