Глава ЛДПР в Петербурге Капитанов решил покинуть партию

Ранее его назначили главой комитета по межнациональным отношениям Петербурга.

В субботу, 29-го июня, глава регионального отделения ЛДПР в Петербурга Олег Капитанов сообщил, что он останавливает свое членство в партии. Он сделал это заявление на празднике Сабантуй во Всеволожском районе Ленинградской области.

Ранее Смольный назначил Капитанова на пост председателя комитета по межнациональным отношениям Петербурга. Политик объяснил свой уход из партии тем, что "интересы петербуржцев важнее". Теперь он сосредоточится на поддержании дружбы народов и повышении прозрачности трудовых отношений.

Также Олег Капитанов является кандидатом на пост губернатора Петербурга.

Сегодня, 1-го июля, Piter.TV сообщил о повышении цен на ЖКХ.

Фото: vk.com/kapitanovspb