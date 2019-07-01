С 1 июля в России платежи за ЖКХ выросли на 2,4%

А вот в Петербурге с 1 июля снизились тарифы на горячую воду и отопление.

С 1 июля в России плата за коммунальные услуги будет проиндексирована второй раз за год. Рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года. Об этом стало известно из постановления правительства.

Решение об индексации платы за ЖКУ было принято в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января тарифы на коммунальные услуги выросли на 1,7% и 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю.

Раньше плата за коммунальные услуги индексировалась только раз в году (1 июля), в среднем, на 4%.

А вот в Петербурге с 1 июля снизились тарифы на горячую воду и отопление. Кубометр горячей воды будет стоить 105,92 рубля (на 2 рубля меньше, чем планировалось).

Видео: Piter.TV; YouTube