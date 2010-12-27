С 1 июля в Петербурге снизятся тарифы на горячую воду и отопление

Кубометр горячей воды будет стоить 105,92 рубля (на 2 рубля меньше, чем планировалось).

В Смольном утвердили новые тарифы на горячую воду и отопление для петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Новые тарифы будут действовать уже с 1 июля текущего года. Тарифы снизятся на 0,6% по сравнению с текущими ценами и на 3,7% по сравнению с тарифами, которые должны были ввести в этом году. Так кубометр горячей воды будет стоить 105,92 рубля (в расчете на одного человека, на 2 рубля меньше, чем было в планах). Отопление будет стоить 1765,33 рублей/Гкал (вместо 1834,90 рублей/Гкал)

Не изменится только цена на газ, так как его стоимость устанавливается на федеральном уровне.

Жители Северной столицы сэкономят на оплате ЖКУ около 1,5 млрд рублей.

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