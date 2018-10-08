Капитанов рассказал, что занять место в Смольном подсказал ему Жириновский

Он ответил, что уход из ЛДПР - это не предательство.

Олег Капитанов ответил на обвинение Владимира Жириновского в предательстве. По словам нового председателя комитета по межнациональным отношениям Петербурга, он сделал все так, как и просил его Жириновский. Об этом Капитанов рассказал Инне Карпушиной в новом выпуске "Барышни в Смольном".

Напомним, 1 июля стало известно, что глава регионального отделения ЛДПР в Петербурга приостанавливает свое членство в партии. В Смольном ему предложили должность главы комитета по межнациональным отношениям. По его мнению, на новом месте он сможет принести больше пользы городу. Владимир Жириновский посчитал это предательством. Теперь Капитанов ответил на его обвинение.

"Я не предавал ни партию, ни Владимира Вольфовича. И он как раз перед заседанием правительства, за день до этого, по внутрипартийной видеоконференции говорил о том, что было бы неплохо, если бы мы могли занять место либо губернатора, либо члена правительства, либо оказаться в Смольном. Это его слова, которые также есть на видео, и тут всё очевидно. Я сделал шаг тот, который, можно сказать, мне руководитель партии и подсказал". - прокомментировал ситуацию Капитанов

О своем решении он не жалеет, так как в комитете можно будет сделать больше вещей, которые "можно будет потрогать". Предложение стать председателем было для него неожиданностью, однако, как сказал бывший член ЛДПР, он давно внутренне готовился к нему.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Горизбирком отказал Капитанову в регистрации в качестве кандидата на пост губернатора.

Видео: Барышня в Смольном / Telegram