Kyodo: российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Японии

Дипломаты предупредили РФ об опасности таких инцидентов.

Информационное агентство Kyodo заявило о том, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Японии. По версии СМИ, инцидент зафиксирован 12 сентября около острова Хоккайдо, расположенного на севере страны. Журналисты полагают, что речь идет о гражданском самолете Ан-26. В источнике отметили, что по дипломатическим каналам японское правительство призвало российскую сторону впредь не допускать подобных инцидентов.

Минобороны объявило, что российский Ан-26 вторгся в воздушное пространство Японии в районе мыса Сиретоко примерно в 9:37 и примерно в 15:58. Гражданский самолет. публикация Kyodo

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в октябре 2020 года российский вертолет уже вторгался на территорию Японии.

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