Власти изучают кандидатуру бывшего вице-премьера.

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины. Журналисты ссылаются на собственные источники в местном правительстве. На эту должность рассмотрят политика времен Виктора Януковича. Кандидатуру Сергея Тигипко уже предложили Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель не прокомментировала эту информацию.

Известно, что политик Тигипко ранее занимал место вице-премьера. С 2010 по 2012 год он был министром социальной политики Украины. Тигипко попал под закон о люстрации, принятый в 2014 году Верховной Радой. Ему запретили занимать государственные должности высокого уровня.

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