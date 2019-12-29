Военные готовы к предполагаемой атаке.

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России. По словам Алексея Данилова, сейчас Киев "очень-очень мощно" готовится к "наступлению" РФ. Об этом специалист рассказал в интервью журналистам с радио "Новое время". У местных властей есть понимание того, что им придется делать в случае атаки соседей. Недавно Украина утвердила гособоронзаказ на 2020-2022 годы.

Там есть ответ, каким образом мы будем это делать прокомментировал чиновник

Также ведомства разработали пять сценариев развития ситуации на Донбассе. Один из них включает широкомасштабное наступление России на территорию Украины. Военные подготовили достойный ответ агрессорам. Однако подробности эксперт рассказывать не стал.

Ранее секретарь СНБО Украины предрек развал России.

